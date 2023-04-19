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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشروع كبير.. رئيس الوزراء يبحث مع سفير إيطاليا الاستثمار في الزراعة

صدى البلد

  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "ميكيلى كوارونى"، سفير إيطاليا لدى مصر. وحضر المقابلة الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

        وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات، معرباً عن سعادته بما شهدته العلاقات بين البلدين في الشهور الأخيرة من زخم وتطورات إيجابية، لا سيّما في ضوء الزيارة التي قام بها  "أنطونيو تاياني"، نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إلى مصر في مارس الماضي، على رأس وفد ضم مسئولين حكوميين ونحو ٣٠ من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل والمنظمات الإقليمية.

   من جانبه، أكد سفير إيطاليا أن زيارة وفد الشركات الإيطالية إلى مصر في مارس الماضي قد أسهمت في تعريف الشركات الإيطالية بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي تمتلكها مصر.

        وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن السفير الإيطالي ذكر خلال المقابلة أن إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى من خطتها الاستثمارية زراعة نحو ١٠ آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها مصر، بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.  

      وأوضح السفير الإيطالي أن وفداً من الشركة يعتزم زيارة مصر في الفترة المقبلة، للاتفاق على تفاصيل استثمارات الشركة، واختيار موقع الأراضي التي تنوي زراعتها.

     وأضاف المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أعرب عن ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الإيطالية في مجال الزراعة، مؤكداً أنها تأتي في توقيت مهم للغاية، في ضوء استراتيجية  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتلبية متطلبات تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.

       كما أبدى رئيس الوزراء استعداده للالتقاء بمسئولي الشركة الإيطالية خلال زيارتهم المقبلة لمصر، لمناقشة تفاصيل الاستثمارات المقترحة، وتسريع الاتفاق على مراحل التنفيذ.
 

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