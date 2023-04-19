ميدو: الدوري المصري يواجه أزمة تسويق حقيقية

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن الدوري المصري يواجه أزمة تسويقية واضحة، عكس الدول الأخرى.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نواجه أزمة في التسويق للدوري المصري، فالدوري حتى الآن بدون راع واضح".

وأضاف: "الدول التانية سبقتنا بسبب اهتمامها بالتسويق، ووجود رعاة كبار يمولون تلك المسابقات".

وواصل: "التسويق جزء مهم جدا في عالم كرة القدم ولابد من الاهتمام به"

ميدو: العالم كله سيتابع الدوري السعودي بعد 5 سنوات

كما أكد أحمد حسام ميدو، أن الدوري السعودي سيتابعه العالم كله بعد 5 سنوات في ظل التسويق القوي له.

وأكمل "أتوقع أن الدوري السعودي بعد 5 سنوات سيتابعه العالم كله.

من جانبه، أكد محمد عبد المنعم المحلل الاقتصادي: "جودة المنشآت الرياضية وعدد الكاميرات التي تنقل المباريات كل هذه العوامل تؤثر في التسويق"