عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الدوري المصري يواجه أزمة تسويق حقيقية

ميدو
ميدو

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن الدوري المصري يواجه أزمة تسويقية واضحة، عكس الدول الأخرى.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نواجه أزمة في التسويق للدوري المصري، فالدوري حتى الآن بدون راع واضح".

وأضاف: "الدول التانية سبقتنا بسبب اهتمامها بالتسويق، ووجود رعاة كبار يمولون تلك المسابقات".

وواصل: "التسويق جزء مهم جدا في عالم كرة القدم ولابد من الاهتمام به"

ميدو: العالم كله سيتابع الدوري السعودي بعد 5 سنوات

كما أكد أحمد حسام ميدو، أن الدوري السعودي سيتابعه العالم كله بعد 5 سنوات في ظل التسويق القوي له.

وأكمل "أتوقع أن الدوري السعودي بعد 5 سنوات سيتابعه العالم كله.

من جانبه، أكد محمد عبد المنعم المحلل الاقتصادي: "جودة المنشآت الرياضية وعدد الكاميرات التي تنقل المباريات كل هذه العوامل تؤثر في التسويق"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

هبوط قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

معوق ضخم.. وزيرة الهجرة تكشف السبب وراء تأخر عودة المصريين العالقين في السودان

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ يبحث عن معجزة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ارتفاع الأسعار في بريطانيا قد يجبر الحكومة على رفع الفائدة.. تفاصيل

أسعار صرف العملات.. الدولار بـ30.83 جنيه والدينار يتخطى الـ100

حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

طرح تكميلى للوحدات السكنية بمشروع "جنة" بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد

سعر الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 19-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

عائد تراكمي 39% أم ثروة بلس 23%.. تفاصيل الشهادتين والفرق بينهما وموعد الاستحقاق

بلاش بلبلة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك |تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند خلط زيت الزيتون والزعتر.. خبير تغذية يجيب

فيديو

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ