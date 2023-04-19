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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القاهرة للزيوت: إيقاف مؤقت لإنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعها

منظفات وصابون
منظفات وصابون

تراجعت شركة القاهرة للزيوت والصابون، عن إيقاف نشاط الشركة بعد أن تجاوز العجز المرحل في ديسمبر 2022 نصف حقوق المساهمين، وفق قرار الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، وبعد مراجعة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

 

وقالت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن العمومية غير العادية وافقت على استمرارية الشركة في أداء نشاطها بعد أن تجاوز العجز المرحل في ديسمبر 2022 نصف حقوق المساهمين.

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ووافقت العمومية غير العادية في شركة القاهرة للزيوت والصابون، على إيقاف مؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعها المختلفة لمدة سنة وتفويض مجلس الإدارة في تجديد التوقف أو استئناف النشاط.

وبحسب الإفصاح المرسل لبورصة مصر، قررت العمومية أيضًا استخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عن بُعد في الجمعيات العامة وتعديل المادة 40 من النظام الأساسي.

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