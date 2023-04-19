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برلمان

الحرية المصري: كلمة الرئيس فى احتفالية ليلة القدر تحمل الكثير من الرسائل

محمد مهني - أمين
محمد مهني - أمين شباب الجمهورية بحزب الحرية المصري

أشاد محمد مهني، أمين شباب الجمهورية بحزب الحرية المصري، وعضو المكتب السياسي للحزب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بليلة القدر، قائلا: "كلمة الرئيس حملت كثيرا من الرسائل للجميع، فالتأكيد على مواصلة العمل هو أهم سلاح لمواجهة الأزمات والتحديات التى تمر بها البلاد حاليا".

وأضاف مهني، فى تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية شهدت إنجازات على جميع المستويات سواء على الجانب الاجتماعي من خلال المبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، أو على المستوى الاقتصادي من خلال دعم الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوها إلى أن تحركات الدولة خلال الفترة السابقة هو ما يساندها حاليا للتصدي للأزمات الخارجية، والتى تؤثر بالسلب على مصر.

وأشار أمين شباب الجمهورية بحزب الحرية المصري، إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته فى الاحتفالية بليلة القدر، بشأن أهمية نشر مفاهيم الدين الصحيحة ومواصلة الجهد لنشر العلم الديني الوسطي، تؤكد أهمية الوعي وتصحيح الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن ونشر صحيح الفكر والحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء.

وشدد مهني على ضرورة استخدام القوى الناعمة بأدواتها المختلفة سواء فى الأعمال الدرامية أو الفن أو الإعلام، لبناء الوعي وتسليط الضوء على ما يحدث من إنجازات حقيقية على أرض مصر، مجددا الدعم والمساندة والوقوف خلف القيادة السياسية ومؤسساتها والمشاركة الفعالة في بناء الدولة لتخطي تحديات المرحلة الراهنة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ليلة القدر المبادرات الرئاسية الشباب المشروعات الصغيرة

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