خليك أول واحد يعرف.. تسريبات تكشف عن هواتف iPhone 15

كشفت تسريبات من مصدر صيني (تم حذف المنشور منذ ذلك الحين) ، إن الهاتفين iPhone 15 و 15 Plus سيحصلان على مظهر جديد من الظهر ، تشبه تصميم iPhone 14 Pro و Pro Max في الجيل الحالي.

اعتبارًا من الآن ، يمكنك معرفة ما إذا كان الهاتف من طراز Pro أو غير Pro من خلال الظهر الخلفي.

وبحسب ما ورد من موقع جي إس إم آرينا التقني، ستدمج طرز Pro إطارًا من التيتانيوم مع حواف زجاجية منحنية وزر إضافي على الإطار الجانبي والذي لا يزال من المفترض أن يتيح لك التمييز بين هواتف iPhone المختلفة.

ألوان جديدة في سلسلة iPhone 15

يذكر التقرير أيضًا أن الهاتف سيقدم ألوانًا جديدة. ستشاهد أجهزة iPhone العادية مزيجًا جديدًا من اللون السماوي والأخضر يشبه خيار Mint Green الذي يأتي مع iPhone 12.

و من ناحية أخرى ، ذكرت التسريبات أن هاتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max سيحصلان على لون أحمر غامق جديد. هذا يمكن أن يحل محل اللون البنفسجي في سلسلة iPhone 14 الحالية.