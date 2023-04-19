صلوا العيد في رمضان وخبزوا الكحك.. شاهد ما حدث في مدرسة خاصة بالجيزة

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صور توضح قيام تلاميذ إحدى المدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة بأداء صلاة العيد اليوم، الأربعاء، في فناء المدرسة، قبل انتهاء رمضان وقبل العيد بيومين.

وعلم “صدى البلد” القصة الكاملة لهذه الصور المتداولة على “فيس بوك” خلال الساعات الأخيرة، حيث حرصت إدارة المدرسة اليوم على تعليم تلاميذ رياض الأطفال وأولياء أمورهم في المدرسة صلاة العيد وتكبيرات العيد مع توزيع البالونات وسط أجواء مبهجة.

وقد تولى تنظيم هذه الأجواء المبهجة محمد هشام، مدير عام التطوير في المدرسة التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك تحت إشراف ورعاية محمد نجيب عرابي، مدير عام المدرسة.

وقد عبر أولياء أمور التلاميذ عن سعادتهم البالغة بهذه الأجواء، حيث قالت هبة أنور: "بصراحة كان وقت جميل جداً والأولاد انبسطوا جدا وإحنا معاهم.. كل سنة وكل مدرستنا ومدرسينا بألف خير"، وقالت إسراء محمد: “كان يوم مبهج جدا ما شاء الله ربنا يحميهم ويبارك فيكم وفى مجهوداتكم يا رب العالمين”.

ولم تكتفِ المدرسة بذلك، بل إنه فى إطار تعريف الأطفال بمظاهر واحتفال العيد، قامت إدارة المدرسة بعمل حصة لعمل كحك العيد أمام الطلاب.

وقالت إدارة المدرسة: “حرصنا على مشاركة الأطفال في عمل كحك العيد في جو من السعادة والمرح، تحت إشراف إيمان عبد الله، رئيسة قسم رياض الأطفال بالمدرسة”.

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة

مشاهد مبهجة في احدى المدارس الخاصة