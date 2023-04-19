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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحماية المدنيين.. فرنسا تدعو إلى وقف القتال بالسودان فورًا

علم فرنسا
علم فرنسا

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، طرفي الصراع في السودان إلى وقف القتال فورًا، مؤكدة مسؤوليتهما عن حماية المدنيين والدبلوماسيين.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانيةأصدرت بيانا، اليوم، حذرت فيه المواطنين من التعامل مع عناصر الدعم السريع في مسألة السلاح.

وقال البيان: "وردتنا معلومات بأن بعض العناصر المتمردة تقوم بالتخلص من سلاحها ، إما بيعا أو استبدالا من المواطنين، وندين هذا السلوك الذي يفضي إلى انتشار السلاح ونهيب بالمواطنين عدم التعامل معهم والتبليغ عنهم لأقرب وحدة عسكرية".

وأكد أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في دحر تمرد عناصر مليشيا الدعم السريع بشكل متقدم مراعية قواعد و مبادئ القتال في المناطق المبنية بشكل احترافي حرصا علي سلامة المدنيين من مواطنينا وهذا يجعل وتيرة القتال بطيئة.

الخارجية الفرنسية السودان حماية المدنيين القيادة العامة للقوات المسلحة فرنسا

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