لحماية المدنيين.. فرنسا تدعو إلى وقف القتال بالسودان فورًا

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، طرفي الصراع في السودان إلى وقف القتال فورًا، مؤكدة مسؤوليتهما عن حماية المدنيين والدبلوماسيين.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانيةأصدرت بيانا، اليوم، حذرت فيه المواطنين من التعامل مع عناصر الدعم السريع في مسألة السلاح.

وقال البيان: "وردتنا معلومات بأن بعض العناصر المتمردة تقوم بالتخلص من سلاحها ، إما بيعا أو استبدالا من المواطنين، وندين هذا السلوك الذي يفضي إلى انتشار السلاح ونهيب بالمواطنين عدم التعامل معهم والتبليغ عنهم لأقرب وحدة عسكرية".

وأكد أن القوات المسلحة تواصل عملياتها في دحر تمرد عناصر مليشيا الدعم السريع بشكل متقدم مراعية قواعد و مبادئ القتال في المناطق المبنية بشكل احترافي حرصا علي سلامة المدنيين من مواطنينا وهذا يجعل وتيرة القتال بطيئة.