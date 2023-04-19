أصحاب الهمم بشمال سيناء يهنئون الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

أرسل أصحاب الهمم بمحافظة شمال سيناء ، تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعين الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.

وقال الدكتور حاتم سلامة، “أستاذ الأدب الإنجليزي ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش”، إن هذه التهنئة تأتى تعبيرا صادقًا عن حبنا وتقديرنا لرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب الهمم وسعيه الدؤوب للتمكين لهم في شتى مجالات الحياة إيمانًا منه بأن " المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوى الاحتياجات الخاصة ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات."

يُذكر أن د. حاتم سلامة، من أصحاب الهمم "فاقدي البصر" وأنه مرشح لمنصب نائب رئيس جامعة العريش لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأنه قد تم اختياره مؤخرًا أمينًا لمتحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء.

