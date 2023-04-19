طلاب هندسة القاهرة يكرمون معيدا على تعاونه معهم.. ورد فعل مؤثر منه

نشر اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، فيديو تكريم دفعة السنة الثانية مدنى لأحد المعيدين، وهو يوسف هاني، معيد مادة المساحة، في جو من البهجة.

تكريم معيد بكلية هندسة

تداول عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا، فيديو تكريم المعيد، وجاءت التعلقيات كالتالى: “تستاهل كل خير يا باشمهندس.. كل الشكر والتقدير والاحترام لحضرتك”.

المهندس يوسف هاني

وكتب آخر: “حقيقى يستحق التقدير وكل الخير ونتمنى له النجاح و التوفيق على وقفته دايما معانا.. كل الحب و الاحترام”.

طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة

وعلق آخر: “كل الناس اللى فى الكلية دى فى حتة والراجل الجدع ده فى حتة تانية خالص.. حقيقى مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه”.

معيد بهندسة القاهرة

رد المعيد يوسف هانى

وعلق المعيد يوسف هانى على الفيديو المنتشر له عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” بكلمات مؤثرة قائلا: "كتير كل ده.. شكرا ليكم إنتم والله على المجهود وعلى وقتكم وعلى إنكم روحكم حلوة وعلى كل حاجة.. وربنا يكرمكم دايما للخير في كل حاجة".