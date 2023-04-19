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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تشهده الدول العربية.. كسوف هجين للشمس غداً

كسوف الشمس
كسوف الشمس

أفاد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سديربالسعودية، بحدوث كسوف هجين للشمس غداً الخميس 29 رمضان، الموافق 20 أبريل 2023، وهو كسوف يمكن رؤيته ككسوف كلي في مناطق وكسوف حلقي في مناطق أخرى.

وذكر المرصد السعودي - بحسب وسائل إعلام سعودية - أن الكسوف لن يكون مشاهدا في المملكة ولا أي من الدول العربية وسيبدأ الساعة 4:34 فجراً وستكون ذروته الساعة 7:16 صباحا وسينتهي الساعة 9:59 صباحا بتوقيت الرياض وستكون مدة الكسوف منذ البداية حتى النهاية 5 ساعات و25 دقيقة تقريبا.

وبين المرصد أن الكسوف سيكون مرئيا في أجزاء من أستراليا وبعض مناطق جنوب شرق آسيا وتيمور الشرقية وإندونيسيا وكذلك شرق الجزر الهندية وجنوب الفلبين وجنوب ماليزيا وأيضا جنوب المحيط الهندي والمحيط الهادي.

ولفت إلى أن الكسوف ظاهرة فلكية تحدث بإذن الله عندما يقع القمر بين الأرض والشمس نهاية الشهر الهجري بحيث يقع ظل القمر على الأرض، ونظراً لأن مدار القمر حول الأرض ليس دائريا، ولكنه بيضاوي الشكل مما يجعل المسافة بين الأرض والقمر متغيرة يكون القمر في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض خلال مداره وتسمى بنقطة الحضيض.

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