شوقي علَّام يكشف حكم عمل المرأة في الشرع

كشف الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، حكم عمل المرأة في الشرع مشيرا إلى أن الخطاب يشمل الرجل والمرأة، في قوله جل تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

حكم عمل المرأة

وأكد مفتي الجمهورية أن الوقت سنحاسب عليه يوم القيامة، والنبي قال: «إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها»، وبشأن عمل المرأة، لفت المفتي إلى أن الخطاب يشمل الرجل والمرأة، في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.. .

وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على مدار الساعة في مجالات عدة، لجلب الرزق والأخلاق وذكر الله والعمل في منزله وخدمة أهله.. الخ.

دور النبي في غزوة الخندق

ونوه الدكتور شوقي علَّام أن النبي في معركة الخندق كان له نصيب من العمل في حفر الخندق؛ لإعطاء الدرس أننا جميعنا يعمل، وسيدنا عمر ابن الخطاب لما وجد رجلا يتعبد طول اليوم في المسجد، وينفق عليه أخوه، فقال للرجل إن أخوك أفضل منك عند الله.