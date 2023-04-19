المفتي يحذر من اعتزال الناس في نهار رمضان .. فيديو

رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال أحد المواطنين بشأن الانعزال عن الناس بالكلية في أثناء نهار رمضان؛ خوفا من ارتكاب الذنوب.

وشدد مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع على قناة صدى البلد، على أنه يجب على الصائم ممارسة حياته بصورة طبيعية من دون عزلة، مؤكدا على وجوب ضبط النفس بضوابط الشرع، فلا يجاري المسيئين أو المتجاوزين، وعليه أن يقابل السيئة بالحسنة.

واستدل الدكتور شوقي علام بما قاله الله عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: 63]، وحديث النبي الكريم للصائم: "فإن سابَّك أحد، أو جهل عليك، فقل: إني صائم".

وكشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم سماع الأغاني في نهار رمضان قائلا: «لا ينبغي للمسلم أن يضيِّع وقته في المباحات، ويجب أهمية استغلال وقت الصيام في الطاعة والعبادة، والمسلم خلال الصيام ليس لديه رفاهية تضييع الوقت».