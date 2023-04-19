قصة أسير رفض دخول الإسلام .. وكيف تصرف معه الرسول .. فيديو

روى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، قصة الأسير الذي رفض دخول الإسلام، وكيف تصرف معه رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

وقال عمر هاشم، خلال تقديم برنامج «من هدي القرآن»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه حين أسر المسلمون ثمامة بن أثال عرض عليه الرسول (صلى الله عليه وسلم) الإسلام؛ فرفض.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن ثمامة بن أثال قال للنبي (صلى الله عليه وسلم): «اعلم يا محمد إنك إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أو تسأل مالاً تُعطى؛ فتركه الرسول؛ وقال اتركوه في هذا اليوم».

وتابع الدكتور عمر هاشم، أن النبي (صلى الله عليه وسلم)، أرسل إلى بن أثال في اليوم الثاني لكي يدخل في الإسلام؛ فردد على رسول الله نفس المقولة السابقة، وحين وجد النبي أنه لا رغبة له في الدخول للإسلام؛ قال النبي اتركوا سراحه؛ وعفا عنه.

وأوضح عمر هاشم، أن بن أثال خرج وراجع نفسه، وفكر في سماحة النبي (صلى الله عليه وسلم) معه، وحسن معاملة الرسول له؛ فجاء إلى النبي محمد يعلن إسلامه بين يديه.