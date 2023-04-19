عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا مهددة بأن تبقى وحيدة حال استمرارها في اتباع سياستها الخارجية العدوانية

جو بايدن
جو بايدن

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن واشنطن تخاطر بأن تُترك وحيدة إذا استمرت في اتباع سياستها الخارجية العدوانية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن "البرازيل، التي لديها أكبر عدد من السكان والاقتصاد والأراضي في أمريكا اللاتينية، زادت من تفاعلها مع الصين، ووعد رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ببناء نظام عالمي جديد جنبًا إلى جنب مع شي جين بينج ودعا الاتحاد الأوروبي و توقف الولايات المتحدة عن إمداد أوكرانيا بالسلاح”.

وأضافت أن واشنطن تحاول استعادة مكانتها المهيمنة، وكذلك احتواء الصين، التي تحاول حتى الامتناع عن النقد التقليدي للأنظمة التي لا تناسبها بطريقة أو بأخرى.

وتابعت: “على وجه الخصوص، خلال زيارة لفيتنام، لم ينتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحزب الشيوعي للبلاد، الذي لا تعجب سياساته الديموقراطيين، لقد تطور وضع مماثل مع الفلبين بسبب موقعها الاستراتيجي المهم”.

وأشارت إلى أن "مساعدة الفلبين ضرورية للغاية في محاولة جادة لردع الصين عن مهاجمة تايوان".

الأمم المتحدة: قلقون بشأن تجسس أمريكا على الأمين العام

أمريكا وبريطانيا تحذران من "هاكرز" يستخدمون برامج ضارة خطيرة.. تفاصيل

وقالت “وول ستريت جورنال”: “يحاول العديد من الخبراء السياسيين والاستخباراتيين المتقاعدين إظهار أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في المحاضرات والعقوبات هي سياسة خارجية تقدمية، ولكن في الواقع، فإن القيود الاقتصادية الجديدة التي تم إدخالها باستمرار وتوجيه اللوم للبلدان "المذنبين" تدفع واشنطن بعيدًا عن هدف إنشاء تحالف قوي مناهض للصين وبالتالي يدافع عن مكانتها كقوة مهيمنة على العالم. العالم الذي بناه البيت الأبيض ينهار، والولايات المتحدة معرضة لخطر أن تُترك وحدها”.

أمريكا واشنطن الاتحاد الأوروبي أوكرانيا الولايات المتحدة البيت الأبيض البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

جريمة قبل العيد.. سيدة تهشم رأس زوجها بمعاونة عشيقها وتعترف: زهقت منه

غضب كبير بين أعضاء الجبلاية ضد لجنة الانضباط بسبب تسريب عقوبة كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

موضوعات متعلقة

سوليفان: ندعم تطلعات الشعب السوداني في انتقال ديمقراطي سلمي

270 قتيلا.. أمريكا تجدد إدانتها للعنف في السودان

تبدأ مساء اليوم.. الجيش السوداني يوافق على هدنة جديدة لمدة 24 ساعة

بسبب عطل فني.. إسرائيل تعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة لها بسوريا

مشكلة شائعة نواجهها.. وزير المال البريطاني ينفي تزايد التضخم بالمملكة المتحدة

لحماية المدنيين.. فرنسا تدعو إلى وقف القتال بالسودان فورًا

الجيش السوداني يعلن سيطرته على نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور

نراقب التطورات.. روسيا تحذر من الوضع الخطير في السودان

ترشيحاتنا

استعدادات مديرية أمن الجيزة لتأمين ساحات صلاة العيد وحديقة الحيوان والكورنيش

كبش فداء.. غضب واسع في صفوف الجيش الأوكراني بسبب باخموت

عملوها الصغار ووقعوا فيها الكبار.. تفاصيل مقتل شخص على يد صاحب مخبز بالقاهرة

ذكر يفتح لقائله أبواب الجنة الثمانية.. لا تغفله في هذا الوقت

الإمارات تبحث مع بريطانيا سبل وقف التصعيد العسكري في الخرطوم

خروجة عيد الفطر.. أماكن وأسعار المتنزهات والحدائق والملاهي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير هام.. نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

قشر الليمون وزيت الخروع.. طرق علاج مسمار القدم

السبت عيد الفطر بفرنسا وأستراليا | مركز الفلك الدولي يربك الدول ..تفاصيل

احذر.. عرض شائع على اللسان يكشف إصابتك بارتفاع الكوليسترول

فيديو

شهادة 39% أم ثروة بلس 23%.. أفضل شهادات استثمار بالبنوك

السر في المادة 65 .. الفيفا ينصف النادي الأهلي في أزمة كهربا "فيديوجراف"

مستعد لرئاسة الزمالك.. ملخص تصريحات ميدو لبرنامج حبر سري| «فيديوجراف»

فجر وفساد.. الحوثيون يحولون مساجد اليمن إلى غرز |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ