قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن واشنطن تخاطر بأن تُترك وحيدة إذا استمرت في اتباع سياستها الخارجية العدوانية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن "البرازيل، التي لديها أكبر عدد من السكان والاقتصاد والأراضي في أمريكا اللاتينية، زادت من تفاعلها مع الصين، ووعد رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ببناء نظام عالمي جديد جنبًا إلى جنب مع شي جين بينج ودعا الاتحاد الأوروبي و توقف الولايات المتحدة عن إمداد أوكرانيا بالسلاح”.

وأضافت أن واشنطن تحاول استعادة مكانتها المهيمنة، وكذلك احتواء الصين، التي تحاول حتى الامتناع عن النقد التقليدي للأنظمة التي لا تناسبها بطريقة أو بأخرى.

وتابعت: “على وجه الخصوص، خلال زيارة لفيتنام، لم ينتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحزب الشيوعي للبلاد، الذي لا تعجب سياساته الديموقراطيين، لقد تطور وضع مماثل مع الفلبين بسبب موقعها الاستراتيجي المهم”.

وأشارت إلى أن "مساعدة الفلبين ضرورية للغاية في محاولة جادة لردع الصين عن مهاجمة تايوان".

وقالت “وول ستريت جورنال”: “يحاول العديد من الخبراء السياسيين والاستخباراتيين المتقاعدين إظهار أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في المحاضرات والعقوبات هي سياسة خارجية تقدمية، ولكن في الواقع، فإن القيود الاقتصادية الجديدة التي تم إدخالها باستمرار وتوجيه اللوم للبلدان "المذنبين" تدفع واشنطن بعيدًا عن هدف إنشاء تحالف قوي مناهض للصين وبالتالي يدافع عن مكانتها كقوة مهيمنة على العالم. العالم الذي بناه البيت الأبيض ينهار، والولايات المتحدة معرضة لخطر أن تُترك وحدها”.