نقابة الصحفيين تفتح باب التقديم لأداء مناسك الحج

تعلن لجنة الحج والعمرة عن تلقى طلبات أعضاء النقابة الراغبين فى أداء مناسك الحج، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ٠٢٣/٤/٢٦ ٢ م) حتى الأحد الموافق (٢٠٢٣/٤/٣٠م) وفق القواعد المقررة أن تكون الأولوية للصحفيين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة بالترتيب التالى :

١ - الصحفى السافر بمفرده.

٢ - الصحفى المرافق لوالدته .

٣ - الصحفى المرافق لوالده .

٤- أرامل الزملاء الصحفيين .

٥- الصحفى المرافق لزوجته .

وتنظم النقابة الحج وفق تعليمات اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء مع إحدى شركات السياحة: وتكلفة البرنامج

١١٠٠ جنيه بدون تذكرة الطيران

الأوراق المطلوبة: