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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تفتح باب التقديم لأداء مناسك الحج

صدى البلد

تعلن لجنة الحج والعمرة عن تلقى طلبات  أعضاء النقابة الراغبين فى أداء مناسك الحج، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ٠٢٣/٤/٢٦ ٢ م) حتى الأحد الموافق (٢٠٢٣/٤/٣٠م) وفق القواعد المقررة أن تكون الأولوية للصحفيين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة بالترتيب التالى : 
١ - الصحفى السافر بمفرده. 
٢ - الصحفى المرافق لوالدته . 
٣ - الصحفى المرافق لوالده . 
٤- أرامل الزملاء الصحفيين .  
٥- الصحفى المرافق لزوجته .

وتنظم النقابة الحج وفق تعليمات اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء مع إحدى شركات السياحة: وتكلفة البرنامج 
١١٠٠ جنيه بدون تذكرة الطيران 
الأوراق المطلوبة: 


  • عدد ١٠ ) صورة شخصية بخلفية بيضاء 
    تقدم الطلبات بالدور الثالث بمبنى النقابة .
  • جواز السفر (صالح لمدة عام). 
    شهادة من مستشفى حكومى تفيد الخلو من الأمراض المزمنة
  • شهادة تطعيم الالتهاب السحائى من مكاتب وزارة الصحة .

  • ملحوظة :  يقتصر التقديم لمن لم يسبق له الحج طوال حياته.
  • فى حالة اعتذار أى زميل بصحبته مرافق يعاد ترتيب المرافق وفق القواعد. 
     يتسبعد أى زميل أو مرافق يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة الحج الـعودية ويتحمل كافة الرسوم الإدارية طبقا للضوابط الواردة فى هذا الثأن. 
     

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