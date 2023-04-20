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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

٣ كيلو حشيش.. حبس شخصين لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.


وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخصين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة بالشروق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

حيث تم ضبط شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية حال إستقلالهما سيارة نصف نقل بدون تراخيص "قيادة أحدهما وملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام - هاتفى محمول – مبلغ مالى).

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