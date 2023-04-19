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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 ونص كيلو حشيش .. حبس تاجر مخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – هاتف محمول

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على شخص تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

حيث تم ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية حال إستقلاله سيارة "أجرة" وترجله منها قبل الوصول لمحطة تحصيل الرسوم .. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – هاتف محمول).
وبمواجهة المتهم أقر بواقعة الضبط وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائه والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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