بأسلوب المفتاح المصطنع .. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس ٥ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بإسلوب "المفتاح المصطنع" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط ٥ اشخاص، لقيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بإسلوب "المفتاح المصطنع" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل .

فقد أسفرت الجهود التي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن ضبط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (10 مفاتيح مصطنعة – مبلغ مالى) لقيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بإسلوب "المفتاح المصطنع" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقروا بتصرفهم فى السيارة المُستولى عليها بالبيع لعميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطــه ، وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع السيارة ، وإعترف بقيامه بالتصرف فى السيارة بالبيع (لأحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية ) أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُستولى عليهــــا.