عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حلم لم يكتمل.. قصة مشروع أخبر به عادل شعبان صدى البلد قبل وفاته

قصة مشروع أخبر به
قصة مشروع أخبر به عادل شعبان صدى البلد قبل وفاته

ربما لم تكن فترة طويلة تلك التي قضاها المهندس عادل شعبان، ولكنها كانت مليئة بالأمل والعمل وبأحلام كبيرة، استطاع خلالها أن يلهم الملايين، وأن يكون بطلا وبحق منذ كفاحه ضد معركته الأولى - الشلل الدماغي - وحتى وفاته بعد معركة خاضها بكل شجاعة مع السرطان. 

ولد عادل شعبان بمرض الشلل الدماغي الذي لم يمنعه أبدًا عن دخول المدرسة التي رفضت قبوله في البداية بحجة أنه من ذوي الهمم ويحتاج لمدرسة خاصة، ورغم صغر سنه إلا أن إرادته الكبيرة كانت المحرك الذي دفعه لتحقيق “المستحيل”. 

بداية، قرر عادل شعبان أن يثبت لنفسه وللعالم، أنه قادر على تحقيق كل شيء رغم مرضه العِضال، واستطاع النجاح بمجموع 97 % في الثانوية العامة، ثم تخرج في كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة عين شمس، وبعدها شق طريقه نحو الشركات التي رفضته في البداية إلا أن استطاع بصموده وتحديه أن يحطم كل الأفكار النمطية، ليثبت أنه قادر على الأداء مثله مثل أي “مهندس آخر”. 

وانطلق عادل شعبان إلى عدد من الشركات المحلية ثم بعدها إلى شرك بوكينج في هولندا، لتكون بعدها النقلة النوعية في حياته ويعمل في واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في الكوكب، وهي شركة أمازون.

 

قصة مشروع أخبر به عادل شعبان صدى البلد قبل وفاته 

“ صدى البلد” التقي المحارب والبطل، عادل شعبان أكثر من مرة، وكان على اتصال دائم بكل المشروعات والخطط التي يسعى لتحقيقها، ومن بينها، مشروع لعمل تطبيق يمكنه أن يخدم مرضى السرطان في مصر والدول العربية، حيث يمكن لهذا التطبيق أن يوفر شبكة كبيرة من الأطباء المتخصصين الذين يمكنهم مساعدة المرضى في أي وقت، وتوفير أفضل النصائح والإرشادات اللازمة لهم. 

ونظرا لأن عادل شعبان أصبح محاربا من محاربي السرطان، قرر أن يخدم كل المرضى الذين يحتاجون إلى العناية الدائمة سواء خارج المستشفى أو داخلها مع شبكة من الأطباء المتخصصين من خلال تطبيق بسيط يسهل استخدامه لمساعدة المرضى. 

وأراد شعبان أن يضع كل خبرته في عالم البرمجة في هذا التطبيق ليكون بمثابة حلقة وصل بين المرضى والأطباء. 

وتحدث عادل شعبان مع “صدى البلد” عن أمنيته في استكمال مشروعه هذا، ولكن معاناته الأخيرة وتدهور حالته الصحية حال بينه وبين ما يتمنى، ولربما يأتي من يحقق أمنية عادل شعبان وكل محاربي السرطان بتنفيذ مثل هذا التطبيق أو غيره من المشروعات التي يمكنها أن تصبح بارقة أمل للملايين.        

عادل شعبان رحيل عادل شعبان مهندس البرمجيات عادل شعبان وفاة عادل شعبان المهندس عادل شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

لؤلؤ يشعّ نورًا .. هكذا ظهرت الكعبة من الفضاء | شاهد

جريمة قبل العيد.. سيدة تهشم رأس زوجها بمعاونة عشيقها وتعترف: زهقت منه

غضب كبير بين أعضاء الجبلاية ضد لجنة الانضباط بسبب تسريب عقوبة كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

ترشيحاتنا

هولاند يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ

ارتفاع قياسي.. أسباب زيادة صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام الجاري

بيان عاجل من الخارجية التونسية بشأن القبض على الغنوشي

بسبب الاشتباكات في السودان .. النار تلتهم مطار الخرطوم | فيديو

زلزال عنيف يضرب روسيا .. تفاصيل

إجازة العيد .. كيفية حجز تذاكر القطارات بالإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الابتعاد عن العصير.. 7 نصائح للحفاظ على الوزن خلال عيد الفطر

جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا ببريسنج في أطراف أذنها |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على الكحك والبسكويت؟

تحذير هام.. نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

فيديو

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

شهادة 39% أم ثروة بلس 23%.. أفضل شهادات استثمار بالبنوك

السر في المادة 65 .. الفيفا ينصف النادي الأهلي في أزمة كهربا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ