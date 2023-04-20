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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص احتجزوا سائقا وسرقوه بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس، ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باحتجاز سائق وتعدوا عليه بالضرب وإصابته بكدمات بالوجه وإستولوا منه على هاتف محمول – مبلغ مالى.


وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4  أشخاص – مقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بإصطحاب سائق سيارة – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول داخل ورشة خاصة بأحدهم وتعدوا عليه بالضرب وإصابته بكدمات بالوجه وإستولوا منه على (هاتف محمول – مبلغ مالى) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من (أحد الأشخاص – متواجد خارج البلاد ) حيث طلب من المجنى عليه توصيل مبلغ مالى لأحد الأشخاص إلا إنه إستولى عليه لنفسه ولم يقم بتسليمه وبمناقشة المجنى عليه بأقوال المتهمين إتهمهم بالسرقة وأنكر إستيلائه على المبلغ المالى المشار إليه.

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