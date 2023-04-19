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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المنوفى : توافر السلع وزيادة المعروض بأسعار مخفضة في 6000 منفذ

صدى البلد

أكد حازم المنوفى رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي توافر كافة السلع بأسعار مخفضة فى الأسواق من خلال أكثر من 6000 منفذًا ثابتًا ومتحركاً من بينها أكثر من 1300 منفذًا جديدًا تم إقامتهم بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة المحافظات خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا، للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع ضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة.

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وأوضح أن تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد لتلقى بلاغات التجار والمواطنين والعمل على حلها والمتابعة المستمرة للأسواق وكافة الأجهزة وتأكد من تلبية احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك. 


وأشار المنوفي أن السوق شهد انخفاض فى أسعار بعض السلع الاستراتيجية مثل السكر الذى انخفض بعد قرار وقف التصدير وأيضًا أكد على انخفاض سعر الأرز فى الأيام القليلة القادمة.

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