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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل سرق بوابة عقار بالنزهة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة باب حديدي من احد العقارات بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة النزهة) حال إستقلاله تروسيكل "بدون لوحات معدنية " ملك شقيقه ، وبحوزته باب حديدى .

وبمناقشته عن مصدر الباب المضبوط بحوزته إعترف بسرقته من أحد العقارات بدائرة القسم وبإستدعاء مالكه تعرف على المسروقات واتهمه بالسرقة .

كما إعترف بسرقته باب آخر من أحد العقارات ، تم بإرشاده ضبط الباب لدى عميله (صاحب مخزن خردة ، مقيم بدائرة قسم عين شمس) ونفى علمه بكونه من وقائع سرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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