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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|طلاب هندسة القاهرة يكرمون معيدا على تعاونه معهم.. ورد فعل مؤثر منه..إضافة أنشطة جديدة لتعريف طلاب المرحلة الابتدائية بـ"اللغة الهيروغليفية"

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


صلوا العيد في رمضان وخبزوا الكحك.. شاهد ما حدث في مدرسة خاصة بالجيزة
انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صور توضح قيام تلاميذ إحدى المدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة بأداء صلاة العيد اليوم، الأربعاء، في فناء المدرسة، قبل انتهاء رمضان وقبل العيد بيومين.

رسمياً.. إضافة أنشطة جديدة لتعريف طلاب المرحلة الابتدائية بـ"اللغة الهيروغليفية"
عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع خبراء الإدارة المركزية لتطوير المناهج لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تطوير المناهج.

طلاب هندسة القاهرة يكرمون معيدا على تعاونه معهم.. ورد فعل مؤثر منه
نشر اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، فيديو تكريم دفعة السنة الثانية مدنى لأحد المعيدين، وهو يوسف هاني، معيد مادة المساحة، في جو من البهجة.

"مصر تبتكر".. المشرف على المسابقة: tripl s لتطوير التعليم الهندسي
أعلنت جامعة حلوان عن إطلاقها العديد من المسابقات العلمية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 لربط الطلاب بالحياة العملية.  

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مبني كلية الطب البيطري.. صور
تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، منشآت كلية الطب البيطري، لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى بالكلية، والوقوف على نسب تنفيذها، وذلك في ظل خطة متكاملة يتم إعدادها للتوسع والتطوير المستمر في مباني ومنشآت الجامعة.

 

 

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