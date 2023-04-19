الالتزام ببيان المتحدث العسكري .. أحمد موسى : السودانيون يعيشون أوضاعًا صعبة

طالب الإعلامي أحمد موسى، بالالتزام ببيان المتحدث العسكري بخصوص عودة جميع عناصر القوات المُسلّحة الموجودة على الأراضي السودانية؛ للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.



وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية؛ تعمل على تأمين وعودة رجال القوات المسلحة الموجودين في السودان بسلام.

وأضاف موسى، مساء اليوم الأربعاء، أنه لابد أن يكون لدينا ثقة برجال القوات المُسلحة؛ ودور المواطنين دعم ومساندة جيشنا العظيم في كل شيء، مؤكدًا أن لكل حادث حديث.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه على تواصل على مدار الوقت ببعض المصريين الموجودين في السودان؛ حيث يعيشون أوضاعًا صعبة؛ فشوارع العاصمة الخرطوم خالية من المواطنين؛ بسبب الحرب الدائرة هناك.

وعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، فيديو يرصد معاناة المواطنين السودانيين في صعوبة الحصول على الخبز، والسلع الغذائية من المحال التجارية، إلى جانب خلو الشوارع من المارة، وترك أُسر سودانية منازلهم في العاصمة الخرطوم بسبب الخطر.



وقال الإعلامي أحمد موسي، أن ما يحدث في السودان شأن داخلي، ولا لأحد أن يتدخل فيه، مشيرا إلي أن المعارك تبدأ وتنتهي بالحل السياسي السلمي.



وأوضح موسى، أن أهالي السودان يعانون أوضاعا إنسانية ضاغطة وخطيرة، لافتاً إلي الامين العام لجامعة الدول العربية أصدر بيان يناشد فيه الجهات في السودان في مراعاة الضعفاء ما الأشخاص التي لا تحمل السلاح.