نجدّد عهدنا بالجهد والعطاء| الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس بـ عيد الفطر

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر 2023.

وقدم المجلس أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس، بهذه المناسبة المباركة.

وقال المجلس في بيانه: "إذ ننتهز هذه المناسبة المباركة وندعو الله أن يعيدها بالخير واليمن والبركات على مصرنا العزيزة تحت قيادتكم، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والازدهار".

وأضاف: "إذ نجدد العهد مع سيادتكم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة المسيرة التنموية، التي تشهدها البلاد تحت قيادتكم، في كافة ربوعها.. وكل عام وسيادتكم بخير".