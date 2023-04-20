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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عن العنف ضد المرأة.. التضامن تبث حلقة جديدة من الرائدة تسأل والشيخ مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

بثت وزارة التضامن الاجتماعي، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك الحلقة الرابعة الرائدة تسأل والشيخ مجدى عاشور يجيب عن العنف ضد المرأة .

وأطلقت  وزارة التضامن الاجتماعي ومع بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - انستجرام - تويتر)، برنامج بث مباشر "الرائدة تسأل.. والشيخ مجدي عاشور يجيب" لأول مرة بعد النجاح الذي حققته حلقات فضيلة الشيخ مجدي عاشور مستشار التوعية الدينية بوزارة التضامن الاجتماعي في العامين الماضيين.

وتأتي فكرة البرنامج من طرح الرائدة المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لما يقابلها من أسئلة واستفسارات تطرح عليها من قبل المستفيدين في المدن والقرى، كما تطرح الرائدة عددا من الأقاويل التي يساء فهمها من الناس، ويرد عليها فضيلة الشيخ مجدي عاشور  بالرد الوافي الصحيح.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لزيادة وعي المستفيدين خلال الشهر الفضيل؛ حيث طرحت من بداية شهر رمضان المبارك؛ عدداً من المنشورات والفيديوهات الخاصة ببرامج الوزارة ومستفيديها.

وتنشر حسابات وزارة التضامن الاجتماعي برنامج الوعي والمجتمع وهو عبارة عن ٣٠ فيديو لمشايخ من الأزهر الشريف ودار الإفتاء  ورجال الدين المسيحي عن التوعية بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالأسرة المصرية، كما تقدم الوزارة مدفع التضامن للسنة الثانية على التوالي، وهي قصة مختصرة لأحد مستفيدينا يمكن أن تقرأها بشكل سريع قبل مدفع الإفطار.

"مع التضامن أنت في أمان"

كما تطلق الوزارة خلال الشهر الفضيل حملة "مع التضامن أنت في أمان"، من خلال الإذاعة المصرية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي وهي عبارة عن رسائل مختصرة بالرسوم المتحركة لما تقدمه الوزارة من برامج، كما تقدم الوزارة امساكية يومية مدون عليها إنجازات وأرقام حققتها الوزارة خلال هذا العام.

وتمتلك منصات التواصل الاجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي ٣ ملايين و٣٠٠ ألف متابع، وحققت خلال العام ٢٠٢٢ وصولا للجمهور بلغ ٣٣ مليون شخص، وحققت فيديوهاتها عدد مشاهدات وصل إلى ٢٤ مليون مشاهدة.

https://fb.watch/j-IIsp8fwd/?mibextid=kdkkhi

التضامن الشيخ مجدي عاشور الرائدة المجتمعية وزارة التضامن شهر رمضان

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