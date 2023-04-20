توقيع عقد شراء كنيسة جديدة بجنوب شرق إنجلترا

صلى نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا وشمال شرقي إنجلترا قداس سبت لعازر في كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بروملي الواقعة جنوب شرقي إنجلترا بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه سبق للأنبا أنتونى شراء هذا المكان من عشر سنوات وتم تجهيز جزء منه لتكون كنيسة بشكل مؤقت، لذا لم يتم تدشينها ومع الأيام ضاق المكان ولم يعد يستوعب تزايد عدد الشعب، والأنشطة والخدمات المتعددة التي تقدم لهم. ومؤخرًا تم الاتفاق على استبدال المكان بمكان أوسع يقع على مساحة خمسة أفدنة به مبانٍ تزيد مساحتها على ٢٠٠٠ متر مربع، وتم توقيع عقدي بيع المكان القديم وشراء المكان الجديد مع مجلس الأمناء.

ومن المنتظر أن تقام على هذه المساحة كنيسة أكبر من الكنيسة القديمة، إلى جانب أماكن متعددة الأغراض ستخصص لخدمة مدارس الأحد والمؤتمرات بالإضافة إلى حدائق وملاعب، وغيرها.