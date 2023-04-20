اكتشافات بترولية ضخمة في سيناء توفر مليارات الدولارات.. ماذا تحتاج للكشف عنها؟

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق أكبر استفادة من المقدرات البترولية الموجودة بباطن الأراضي المصرية، خاصة في شمال سيناء، وظهر ذلك جليا من خلال الموافقة النهائية في يناير الماضي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018.

زيادة معدلات الإنتاج من الزيت

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاجتماعات التي تتم لمناقشة تطوير وزيادة معدلات الإنتاج الحالية من الزيت الخام، والتواصل المباشر بين جميع أطراف منظومة الإدارة والعمل والإنتاج، فى ظل ما تسفر عنه من حلول، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تعمل على تحديد الأولويات لتحقيق التكامل اللازم، والذي ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية الشركات والتغلب على التحديات القائمة أو التى تطرأ.

وأشار الملا، خلال اللقاء الدوري للجنة تطوير وزيادة المعدلات الحالية لإنتاج الزيت الخام، والذي ضم شركات بتروزنيمة وبتروسيناء وبترو شدوان ومنطقة جنوب ملك بمنطقة سيناء البترولية، إلى أهمية إيجاد حلول ابتكارية والاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وتسهيلات العمليات المتاحة بالمناطق البترولية، ومنها منطقة سيناء ذات العراقة والتاريخ، خاصة أن مناطق الامتياز بهذه الشركات لا يزال لديها احتمالات بترولية مؤكدة تحتاج لمزيد من دعم التعاون والتنسيق المستمر بين هذه الشركات.

وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية بما تشهده من ارتفاع أسعار البترول العالمية تمنح حافزاً قوياً لدى الشركاء لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وحفر مزيد من الآبار ومن ثم زيادة الإنتاج.

واستمع إلى عروض توضيحية من رؤساء وممثلى الشركاء بالشركات التي يتم العمل على تطوير وزيادة إنتاجها بمنطقة سيناء البترولية، تضمنت استعراض الاحتياطيات البترولية التي يمكن تنميتها، والتحديات التي تواجه ذلك، وكيفية التغلب عليها.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع بتنمية الاحتياطيات التي تم عرضها مع التنسيق الكامل من خلال اللجنة لدعم ذلك، خاصة فيما يتعلق ببرامج الحفر والإصلاح وإكمال الآبار، والالتزام ببرامج الترشيد وتخفيض الإنفاق وتوفير اللجنة كل ما من شأنه دعم خطط زيادة إنتاج تلك الشركات، لافتاً إلى أن المتابعة الميدانية والتواجد في مواقع العمل والإنتاج البترولي بشكل عام، تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية.

البحث والتنمية عن الزيت الخام

يذكر أنه كان هناك اتفافية تأتي في إطار تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وتوفير النقد الأجنبي لدعم خطط التنمية الاقتصادية، حيث تعد منطقة شمال سيناء البحرية إحدى أهم المناطق البترولية في مصر نظرا لارتفاع نسب النجاح التي تحققت بها خلال السنوات الماضية، والتي تعطي دلالة قوية على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناير 2023، الموافقة النهائية على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول "إنك"، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1994 والقانون رقم (89) لسنة 2018.

وقال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في وقت سابق، إن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون للتنقيب عن البترول في شمال سيناء، تعطي بارقة أمل في مجال الطاقة في مصر، كما تعطي الفرصة لضخ استثمارات جديدة في هذا المجال.

وأضاف الجبلاوي، أن إضافة مساحات جديدة للتنقيب عن البترول على أرض مصر، تسمح للشركات العاملة في هذا المجال لضخ استثمارات جديدة في القطاع، كما أن هذا الأمر يدفع المزيد من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال للسعي لدخول السوق المصرية.

وأشار إلى أن شمال سيناء، مساحة واعدة جدا للكشف عن البترول على أرض مصر، كما أن التنقيب عن البترول هو رسالة للعالم بأن مصر استطاعت القضاء على الإرهاب، وتحويل سيناء إلى مكان واعد للفرص الاستثمارية.

وقال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن استراتيجية وزارة البترول تعتمد على زيادة إنتاج المواد البترولية من خلال اتفاقيات البحث والتنقيب، سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبما يدعم الاقتصاد القومي.

شمال سيناء واعدة بالزيت الخام

وأعلن العوضى، موافقته على الاتفاق الذي شهد تعديلا لزيادة مساحة البحث، في منطقة شمال سيناء، مؤداه زيادة الاستثمارات وكذا كميات المواد البترولية المستكشفة.

من جانبه، أثنى النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على سياسات وزارة البترول في تشجيع البحث عن البترول بما يحقق احتياجات السوق المحلية وسعيا للتصدير، مشيراً إلى أن منطقة شمال سيناء واعدة بتروليا، الأمر الذي ظهر جليا من خلال الاكتشافات السابقة ونسب النجاح المحققة فيها.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى المزايا التى تمنحها الاتفاقية للجانب المصرى، وفى مقدمتها مراقبة عمليات الانتاج والاستكشاف.

كما طالب النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن” بجنوب سيناء شركات البترول العاملة في سيناء، بتشغيل أبناء المحافظة، معربا عن تأييد جميع عمليات البحث والتنقيب في سيناء تعزيزا للموارد البترولية وتعاون أبناء سيناء مع الشركات العاملة.

وأكدت النائبة البرلمانية عفاف زهران، عضو مجلس النواب، أن الثروة المعدنية تعد دعامة لتطوير للتنمية الاقتصادية، وثبت بالبحث أن سيناء إحدى المناطق الغنية بالمواد البترولية وبها فرص استثمارية، وتحرص الحكومة على تشجيع الاستثمار فيها، مشيرة إلى أن بنود الاتفاقية في غاية الأهمية، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وبما يساعد على توفير العملة الصعبة للبلاد.