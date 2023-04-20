كيفية صلاة عيد الفطر.. احرص على السنن النبوية

كيفية صلاة عيد الفطر يستعد له ملايين المسلمين في كل أنحاء العالم والذي يكون لاحقًا لشهر رمضان اول ايام شهر شوال، ويأتي عيد الفطر المبارك بعد أداء أحد أعظم العبادات وأحد أركان الإسلام الخمس والتي هي الصيام، يسأل الناس ويبحثون عن كيفية صلاة عيد الفطر، كي يكونوا على علم تام بتفاصيل كيفية صلاة عيد الفطر.



في كيفية صلاة عيد الفطر شرع الله سبحانه وتعالى للمسلمين، أن يتبعوا سنن وآداب النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في كيفية صلاة عيد الفطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الفرحة والسعادة في العيد، ويؤدي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد شكرًا للمولى عز وجل على ما أنعم به على عباده من الهداية، وكسب ثواب صيام شهر رمضان.



كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك

كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك، في البداية العيد في اللغة لها معنيان، المعنى الأول مأخوذ من عاد يعود، والمعنى الثاني مأخوذ من العادة، وقيل في معنى العيد أنه الوقت الذي فيه الفرح، وسبب تسمية العيد بهذا الاسم لأنه يعود كل عام ويتكرر، لكي يجدد على المسلمين الفرح ويدخل عليهم السرور والبهجة.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك، معنى كلمة الفطر في اللغة له عدة معان مثل الشق والجمع فطور، فقال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم: (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُور)، ويطلق أيضا على الإفطار وكذلك على حبات العنب الصغيرة، أما معني عيد الفطر فهو اليوم الأول من شهر شوال، والذي يبدأ فيه المسلمين في كافة أنحاء العالم بالإفطار فيه، وهذا سبب تسميته بعيد الفطر، وهو يوم حرم الله فيه الصيام.



كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك، فهي عبارة عن ركعتين وكيفية صلاتها اختلف فيه فقهاء المذاهب الأربعة، فكل مذهب من المذهب الفقهية له كيفية، وبيان ذلك فيما يلي:

المذهب الحنفي: كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك عند الأحناف تكون أولا بأن يستحضر المصلي النية بالقلب لأداء صلاة عيد الفطر، مثل أن يقول المصلي بلسانه: اللهم إني نويت صلاة عيد الفطر المبارك لله تعالى، أما إن كان المصلي مأمومًا فينوي المصلي أيضا متابعة الإمام، يكبر المصلي تكبيرة الإحرام، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى أسفل السرة ثم يبدأ بقراءة الثناء، يردد المصلي تكبيرات الزوائد بمعنى أن يكبر الإمام ويتبعه المأمومين، وتكبيرات العيد عبارة عن ثلاث تكبيرات، يرفع فيها المصلي يديه في كل تكبيرة، يصمت المصلي فيها بين كل تكبيرة فترة بسيطة قدرها ثلاث تكبيرات، ولا يسن قول شيء خلال الفترة ما بين التكبيرات الثلاث، ولا بأس بقول بعض الأذكار مثل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر، وقول المعوذتين سرًا.



يبدأ بعد ذلك المصلي بالبسملة ثم يقرأ بعدها سورة الفاتحة ويتبعها المصلي سورة أخرى، يندب أن تكون هذه السورة سورة الأعلى، بعدها يكبر المصلي للركوع، بعدها يكمل المصلي بقية الركعة الأولى من ركوع وقيام وسجود، بعدها يقوم المصلي للركعة الثانية مبتدئًا إياها بالتكبير، بعدها يقرأ المصلي الفاتحة ثم المصلي سورة أخرى، يندب أن تكون هذه السورة سورة الغاشية، كما يكبر المصلي تكبيرات الزوائد، والتي هي ثلاث تكبيرات كما في الركعة الأولى، بعدها يكبر المصلي للركوع، بعدها يكمل المصلي بقية الركعة الأولى من ركوع وقيام وسجود.



يرى جمهور الفقهاء من الأحناف أنه يجوز في الركعة الثانية تقديم تكبيرات الزوائد على القراءة، ولكن الأولى عدم القيام بذلك، وفي حالة زاد الإمام في عدد تكبيرات الزوائد أكثر من ثلاث تكبيرات، عندها يجب على المقتدين خلفه أن يتابعوه في ذلك إلى أن يصل إلى ست عشر تكبيرة، أما إذا زاد الإمام على ذلك فلا يشترط على المقتدي أتباعه.

-المذهب الشافعي: كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك عند الشافعية تكون كالآتي وهي أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام، بعدها دعاء افتتاح الصلاة، ثم التكبيرات الزوائد والتي هي سبع تكبيرات، مع رفع المصلي يديه في كل تكبيرة حذو منكبيه، ويفضل أن يكون الوقت الفاصل بين كل تكبيرة مقدار آية، ويردد المصلي في هذا الوقت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، كما يسن للمصلي أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى، أسفل الصدر بين كل تكبيرتين.

يستعيذ المصلي بالله ثم يبسمل، بعدها يقرأ الفاتحة ويتبعها بسورة أخرى، ومن السنن أن يقرأ سورة ق أو سورة الأعلى أو سورة الكافرون، ثم يكبر المصلي للركوع، بعدها يكمل المصلي بقية الركعة الأولى من ركوع وقيام وسجود، ثم يكبر بعد ذلك للركعة الثانية، وتكون تكبيرات الزوائد خمس تكبيرات بدون تكبيرة القيام، بعدها يقرأ الفاتحة ويتبعها بسورة أخرى، ومن السنن أن يقرأ سورة الإخلاص أو سورة القمر، ثم يكبر المصلي للركوع، بعدها يكمل المصلي بقية الركعة الثانية من ركوع وقيام وسجود.

-المذهب الحنبلي: كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك عند الحنابلة تكون كالآتي وهي أن ينوي المصلي أداء صلاة العيد فرض كفاية، ثم يكبر المصلي تكبيرة الإحرام، بعدها يقرأ دعاء افتتاح الصلاة، ثم التكبيرات الزوائد والتي هي ست تكبيرات، مع رفع المصلي يديه في كل تكبيرة حذو منكبيه، ويردد المصلي في الوقت بين التكبيرات: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على النبي وآله وسلم تسليمًا.

يستعيذ المصلي بالله ثم يبسمل، بعدها يقرأ الفاتحة ويتبعها بسورة الأعلى، ثم يكبر المصلي للركوع، بعدها يكمل المصلي بقية الركعة الأولى من ركوع وقيام وسجود، ثم يكبر بعد ذلك للركعة الثانية، وتكون تكبيرات الزوائد خمس تكبيرات بدون تكبيرة القيام، ويردد المصلي بين التكبيرات ما كان يقول في الركعة الأولى، بعدها يقرأ الفاتحة ويتبعها بسورة الغاشية، ثم يكبر المصلي للركوع، بعدها يكمل المصلي بقية الركعة الثانية من ركوع وقيام وسجود.

-المذهب المالكي: كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك عند المالكية تكون كالآتي وهي أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام، ثم التكبيرات الزوائد والتي هي ست تكبيرات، بعدها يقرأ الفاتحة ويتبعها بسورة الأعلى والتي هي من السنن قراءتها، ثم يكبر المصلي للركوع، بعدها يكمل المصلي بقية الركعة الأولى من ركوع وقيام وسجود، ثم يكبر بعد ذلك للركعة الثانية، وتكون تكبيرات الزوائد خمس تكبيرات بدون تكبيرة القيام، ويردد المصلي بين التكبيرات ما كان يقول في الركعة الأولى، بعدها يقرأ الفاتحة ويتبعها بسورة الشمس، ثم يكبر المصلي للركوع، بعدها يكمل المصلي بقية الركعة الثانية من ركوع وقيام وسجود.



السنن المستحبة للمسلم في عيد الفطر

السنن المستحبة للمسلم في عيد الفطر كثيرة منها التكبير وهو أن يبدأ المسلم بالتكبير من غروب شمس آخر يوم من شخر رمضان إلى أن يخرج الإمام لصلاة عيد الفطر، وتكون صيغة التكبير كالآتي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، من السنن المستحبة للمسلم في عيد الفطر الاغتسال قبل الذهاب لصلاة عيد الفطر، وكذلك التزين في اللباس، ومن السنن المستحبة للمسلم في عيد الفطر أن يأكل المصلي شيء قبل خروجه للصلاة، كما يسن أيضا أن يذهب للصلاة من طريق ويرجع من طريق آخر، ومن السنن المستحبة للمسلم في عيد الفطر أن يذهب للصلاة ماشيا لا راكبا، فإن ذهب راكبا فلا حرج عليه، ويستحب أيضا الجلوس لاستماع الخطبة بعد الصلاة.