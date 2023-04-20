زاهي حواس: كانوا بيسموني صالح سليم من حبي في الأهلي.. فيديو

كشف عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، كواليس عن حياته وهو صغير، مؤكدًا أنه كان يُطلّق عليه صالح سليم لحبه الكبير في النادي الأهلي.

وقال حواس، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي القاضي، مُقدّمة برنامج «فطار النجوم»، عبر قناة «صدى البلد 2»، إن المرحلة الأولى في حياته هي أجمل مرحلة؛ حيث ولد في قرية العبيدية بمركز فارسكور في دمياط.

وأضاف عالم الآثار: «أبويا وداني أتعلم القرآن على يد شيخ ضرير، اسمه الشيخ يونس؛ وكنت شقي جدًا؛ ولما كان بيلاقيني بتحرك كنت ألاقي العصاية نزلت عليا، وكل شهر رمضان قبل الفطار لازم نتعلم قراءة القرآن».

وأكد زاهي حواس، أنه كان يهوى التمثيل وهو صغير، مستطردًا: «لما عمر الشريف عمل عني فيلم في حياتي قال عني: هو أعظم ممثل شفته في حياتي».

وعن كرة القدم، لفت عالم الآثار إلى أنه كان يشارك في اللعب بالدورات الرمضانية، مؤكدًا أنه يهوى النادي الأهلي منذ الصغر؛ لذا أطلقوا عليه اسم صالح سليم.