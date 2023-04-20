أوفر وأسهل أكلة للعيد.. طريقة عمل الكشري الإسكندراني

تحاول ربات المنزل تقديم اكلات مختلفة وخفيفة ولذلك تعرفي علي طريقة عمل الكشري الاسكندراني بأقل التكاليف.

مقادير عمل الكشري الإسكندراني



2 كوب أرز مصري منقوع.

2 كوب عدس أصفر

. 4 أكواب مرق خضار

أو دجاج. بصلة متوسطة مفرومة. ملعقة صغيرة ثوم مفروم. 5 بيضات مسلوقة. 2 ملعقة كبيرة زيت. 2 ملعقة كبيرة زبد. ¾ ملعقة صغيرة كمون. ملح.

طريقة تحضير الكشري الاسكندراني على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل. أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة، ثم أضيفي الكمون وقلبي لمدة دقيقتين. أضيفي الأرز والعدس وقلبي لمدة دقيقة. أضيفي الملح والزبد، وقلبي حتى يذوب الزبد.

أضيفي المرق حتى يُغطي الأرز بمقدار عقلة إصبع، واتركيه حتى يغلي. غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 50 – 60 دقيقة، حتى ينضج الأرز. حمري البيض المسلوق بعد تقشيره في ملعقة كبيرة من الزبد، حتى يُصبح لونه بنيًا. ضعي الكشري في طبق التقديم، وزينيه بالبيض المحمر، وقدميه مع صلصة الكشري الحمراء. يمكنكِ صنع بعض الفتحات في الأرز بعد شربه للمرق، وكسر البيض في هذه الفتحات، واتركي البيض ينضج مع الأرز على نار هادئ