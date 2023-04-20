توقيت أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الـ29 من شهر رمضان

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس ، التاسع والعشرين ، من أيام شهر رمضان المبارك، حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين داخل المحافظة ،بينما يوجد فارق نحو 9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:25 دقيقة.
ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ، موعد انطلاق مدفع الإفطار واداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.
أذان المغرب:
ويحين موعد أذان المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس ، التاسع والعشرين ، من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:17 مساءا، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد غرب العريش 6:21 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:16 مساءا ورفح سيناء 6:15 دقيقة.
واستضافت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، قافلة دينية تضم ١٠ علماء من الأزهر الشريف والوزارة الأوقاف ..حيث تم القاء خطب الجمعة والدروس الدينية، في المساجد الشهيرة بمدينة العريش وباقي مدن المحافظة .
تم تكريم عدد 149 متسابقا ومتسابقة من حفظة القرآن الكريم في مسابقة حفظ القرآن الكريم التى أقامتها عائلة الأشراف بالعريش تحت رعاية اللواء د.محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ونقابة الأشراف الفرعية بالعريش .