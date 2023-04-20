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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحياة البرية تتدهور.. وعلماء يناشدون بإنقاذ عاجل

الحياة البرية
الحياة البرية

تشهد الطبيعة تدهور ملحوظ وبخاصة الحياة البرية والتي يصفها العلماء بالمتقهقرة بسبب تغير المناخ.

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 وبحسب ما ذكرته وكالة بي بي سي، يقول العلماء إن آثار تغير المناخ وفقدان موائل مجموعات الحيوانات قد جرى التقليل من شأنهما.

 ويقولون إن إعادة إنعاش الحياة البرية قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، وأنه ما لم نتحرك الآن، فستكون أهداف التنوع البيولوجي العالمية بعيدة المنال.


وفي ديسمبر وافق نحو 200 بلد على وقف تدهور الطبيعة، بحلول نهاية العقد الحالي. وقال الدكتور روبن فريمان، الباحث بمعهد علم الحيوان في لندن، إن «هذا التحليل يسلط الضوء على أن تحقيق أهداف وقف تدور الطبيعة مهمةٌ أصعب مما نعتقد. 

نحن بحاجة إلى العمل بصورة أكثر جدية وبشكل أسرع ومعالجة المزيد من الأشياء».


 وخلُص العلماء إلى أن أعمال النمذجة السابقة تجاهلت، إلى حد كبير، فترات زمنية امتدت لعقود، قبل أن تبدأ آثار العوامل المحرِّكة؛ مثل تغير المناخ، وفقدان الموائل.



وقال الدكتور فريمان، في تصريح، لـ«بي بي سي نيوز»: «لقد رأينا آثاراً متأخرة تصل إلى 40 عاماً على الثدييات والطيور الكبيرة.

 ويعني هذا أنه كلما طال انتظارنا لاتخاذ إجراء، استغرق الأمر وقتاً أطول لرؤية نتيجة».

 

البرية العلماء تغير المناخ

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