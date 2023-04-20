دعاء آخر ليلة من رمضان مستجاب .. ردده لقبول الطاعة ونصرة المسلمين

يكثر البحث عن دعاء آخر ليلة من رمضان، حيث كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، من خلال صفحته الرسمية عن دعاء آخر ليلة من رمضان مستجاب.

دعاء آخر ليلة من رمضان مستجاب

ودعا علي جمعة من خلال صفحته بالتالي:

اللهم يا أرحم الراحمين ندعوك فى هذه الليلة لعلها تكون آخر ليلة من رمضان، أن ترد علينا مسجدنا الأقصى ،اللهم رد علينا الأقصى، اللهم رد علينا سائر البلاد واحمي أرضنا وعرضنا.

اللهم الطف بأهلنا في السودان واخرجهم بلطفك مما هم فيه، اللهم إنا مظلومون فانتصر ،اللهم فاجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل الدائرة عليهم ، اللهم كلما اشتدت الأزمة نرجوا منك الفرج القريب يا رب العالمين.

اللهم يا أرحم الراحمين، تقبل منا، فاغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وَيَسِّر غيوبنا، وَهَبْ مثل ثواب ما قرأنا لوالدينا، وأمواتنا، ومشايخنا، وأصحاب الحقوق علينا.

اللهم نوِّر قلوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، يَسِّر غيوبنا، ارزقنا رزقًا واسعًا، وعلمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، وعينًا من خشيتك دامعة، ونفسًا قانعة، وشفاءً من كل داء.

اغفر وارحم، وتجاوز عَمَّا تعلم؛ إنك أنت الأعزُّ الأكرم.

كُنْ لنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، اشفِ مرضانا، ارحم موتانا، ردّ غائبنا، انصر مظلومنا، سَدِّد الدين عن المدينين، فَرِّج الكرب عن المكروبين.

اللهم احشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربةً ماءٍ لا نظمأ بعدها أبدًا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب، ولا سابقة عقابٍ ولا عتاب.

اللهم يا ربنا، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، في جنة الخلد يا أرحم الراحمين، استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك.

اللهم يا ربنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وجلاء همنا وحزننا، ونور أبصارنا وصدورنا، واجعله حُجَّةً لنا ولا تجعله حُجَّةً علينا، علمنا منه ما ينفعنا، وانفعنا بِمَا علمتنا، أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنَا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار.

اللهم علمنا العلم النافع، اللهم اجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة، اللهم أَلِّف بين قلوبنا، اللهم اجعل هذا البلد بلد سلم وإسلام، وأمن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين.

اللهم يا رب العالمين، وَحِّد كلمتنا، فاغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اغفر وارحم، وتجاوز عَمَّا تعلم؛ إنك أنت الأعزُّ الأكرم. يا رب، يا رب، يا رب.