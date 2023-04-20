الأطفال بيخافوا منها.. أمريكية تشوه وجهها بشكل مرعب.. وصور تكشف شكلها قبل

قرون في جبهتها وشحمي أذنين مشدودة لأسفل وسدادات أنف ضخمة، كانت هذه أبرز التعديلات التي أجرتها فتاة أمريكية من ولاية كانساس بالولايات المتحدة على وجهها مما يتسبب في هروب الأطفال عند رؤيتها لشعورهم بالرعب.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الخميس، فقد شاركت جيسي كيركباتريك، 27 عاما صورا لها قبل وبعد تعديلات شوهت وهجهها أمام الكثريين من الناس حولها بما فيهم والدتها.

أمريكية تشوه وجهها

تقول الفتاة الأمريكية إنه لم يعد يمكن للناس التعرف عليها بسبب هذه التعديلات التي استلهمت أولها من أحد أبناء عمومتها لكنها تجعلها تشعر بـ الثقة والسعادة"على حد وصفها، بينما صورها القديمة تجعها تشعر بـ “القبح”.

ولفت تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه على الرغم من كون الفتاة التي تعمل في مهنة “إدخال بيانات” عبر الإنترنت “ملحدة” فإن والدتهما مسيحية محافظة تكره التشوه التي تقوم به في جسدها، لكن الفتاة لا تشعر بالندم.

أمريكية تشوه وجهها بشكل مخيف

أمريكية تشوه وجهها بشكل مخيف

أمريكية تشوه وجهها بشكل مخيف

جيسي كيركباتريك

جيسي كيركباتريك