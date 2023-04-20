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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل عبدالرحمن: مواجهة الأهلي ضد الرجاء صعبة للغاية.. وأتمنى الفوز بفارق هدفين

صدى البلد

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، أنه لابد من توعية الجماهير بشكل إيجابي في الفترة المقبلة، مشيدا بمبادرة "تعالوا نشجع صح"، مشيرا بأن علاقة اللاعبين خارج الملعب رائعة وهم اسرة واحدة، والمنافسة داخل الملعب فقط.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لابد من المحافظة على مظهر الجماهير، وكرة القدم أصبحت من القوى الناعمة، والجمهور هو عنوان لمصر في المباريات، وعلينا أن نغير سلوك الجمهور للأفضل، وهذا الجيل لم يعتاد على الضغط الجماهيري".

وأضاف: "مواجهة الأهلي ضد الرجاء المغربي صعبة لأن المنافس لديه لاعبين جيدين وأعمارهم السنية صغيرة، وقاموا بتكوين جيل يلعب بروح عالية ولا يتأثرون بالإصابات، ويريدون صناعة انجاز لفريقهم، والمباراة الأولى في القاهرة لن تكون سهلة لأنه يريدون الخروج بنتيجة إيجابية".

وواصل: "فريق الرجاء يدافع بشكل قوي، والأهلي سيكون في حاجة للظهور بشكل قوي واستخدام جميع خبراته، لأن المنافس لديه طموح كبير وسوف يسبب متاعب كبيرة للمارد الأحمر".

وختم: "أتمنى فوز الأهلي بفارق هدفين على أقل تقدير".

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