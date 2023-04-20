عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: لجنة الانضباط رفضت طلب كهربا بفحص فيديو واقعة العقوبات.. فيديو

صدى البلد


أوضح الإعلامي هاني حتحوت، أسباب رفض لجنة الانضباط باتحاد الكرة فحص فيديو واقعة محمود كهربا، لاعب الأهلي في أزمة مباراة السوبر أمام الزمالك والتي عوقب على أثرها بالإيقاف 12 مباراة وغرامة مليون جنيه.


أشار هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد" إلى طلب كهربا بفحص الفيديو محل الواقعة، قائلًا:" أكد مصدر من داخل لجنة الانضباط  أنه تم رفض طلب كهربا بفحص الفيديو، بعد اعترافه في وقت سابق أنه صوته، وأن الاعتراف سيد الأدلة، وبعد اعتراف اللاعب لم يعد هناك حاجة لعرض الفيديو على الخبراء".


أضاف هاني حتحوت:" كشف مصدر من داخل الأهلي أنه تم إيقاف عقوبة الإيقاف الموقعة على محمود كهربا، وبناء عليه سيشارك كهربا في مباراة السوبر أمام الزمالك، إلى أن يتم اتخاذ قرار نهائي في المسألة".


أكد هاني حتحوت:" مطالبة الأهلي بضرورة بت لجنة الانضباط في جميع الشكاوى المقدمة أمامه حق مشروع".


واصل:" هناك شكاوى متبادلة بين الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك، وشكوى من مرتضى منصور ضد سيد عبد الحفيظ، لجنة الانضباط أرجأت البت في الشكوتين كنوع من المؤامات، ولا تدار كرة القدم أبدًا بهذه الطريقة، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع، والنظر في جميع الشكاوى".


أتم هاني حتحوت بالحديث عن وجهة نظره في الأزمة، قائلًا:" لن أدلي برأيي الشخصي الآن، وسأنتظر أن يحسم اتحاد الكرة المسألة، وألا تكون هناك مواءمات، عندما تم إيقاف عاشور وكان بينها لقاءات قمة تم تنفيذ العقوبة، عندما يخطأ أي شخص يجب أن نعترف بهذا الخطأ، ولن تستوي الأمور دون تحقيق العدل بين جميع الأطراف، لا نفرق بين الألوان، سواء الأهلي ولاعبه محمود كهربا، والزمالك ولاعبيه شيكابالا وإمام عاشور".
 

الأهلى كهربا الزمالك اتحاد الكرة نادي الزمالك محمود كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

رياح وأمطار بعد ساعات .. مفاجأة سارة من الأرصاد لعشاق الشتاء

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2023

موعد عيد الفطر 2023 .. البحوث الفلكية تستطلع هلال شوال اليوم

هل العيد يوم السبت؟.. السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت.. تفاصيل

الجيش السوداني يسيطر على أكبر قاعدة حدودية تزود الدعم السريع بالإمدادات

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

ترشيحاتنا

مخاوف إسرائيلية من انتهاء عملية التطبيع مع السودان | تفاصيل

بعد طرح البرومو التشويقي للمسلسل.. تعرف على ما قاله كريم عبد العزيز عن الحشاشين

الطلاق الأبرز .. حالات تلزم إعادة توزيع المعاش على الورثة وفقا للقانون

صلاة العيد .. تعرف على ضوابطها والسنن المستحبة فيها

أشعل الحرب العرقية .. ماذا ينتظر فيلم كليوباترا بعد حديث الصحافة العالمية؟

سعر كيا كرنفال موديل 2023 الجديدة في الكويت| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور نادر لـ ابن إيلون ماسك

نشرة المرأة والصحة.. بعد إثارتها الجدل.. جوري بكر بملامح ساحرة وجذابة..نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

شبهها البعض بالفضائيين.. صور دنيا بطمة بعد عملية التجميل تثير ضجة

رحل بعمر صغير..وفاة مونبين عضو فرقة أسترو في ظروف غامضة

فيديو

غيرت شكل أنفها .. شاهد صور رنا رئيس قبل الشهرة

اللي يقول المسلسل مش ناجح غبي.. منة فضالي تكشف أسرار "جعفر العمدة"

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ