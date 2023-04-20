هاني حتحوت: لجنة الانضباط رفضت طلب كهربا بفحص فيديو واقعة العقوبات.. فيديو



أوضح الإعلامي هاني حتحوت، أسباب رفض لجنة الانضباط باتحاد الكرة فحص فيديو واقعة محمود كهربا، لاعب الأهلي في أزمة مباراة السوبر أمام الزمالك والتي عوقب على أثرها بالإيقاف 12 مباراة وغرامة مليون جنيه.



أشار هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد" إلى طلب كهربا بفحص الفيديو محل الواقعة، قائلًا:" أكد مصدر من داخل لجنة الانضباط أنه تم رفض طلب كهربا بفحص الفيديو، بعد اعترافه في وقت سابق أنه صوته، وأن الاعتراف سيد الأدلة، وبعد اعتراف اللاعب لم يعد هناك حاجة لعرض الفيديو على الخبراء".



أضاف هاني حتحوت:" كشف مصدر من داخل الأهلي أنه تم إيقاف عقوبة الإيقاف الموقعة على محمود كهربا، وبناء عليه سيشارك كهربا في مباراة السوبر أمام الزمالك، إلى أن يتم اتخاذ قرار نهائي في المسألة".



أكد هاني حتحوت:" مطالبة الأهلي بضرورة بت لجنة الانضباط في جميع الشكاوى المقدمة أمامه حق مشروع".



واصل:" هناك شكاوى متبادلة بين الأهلي ضد رئيس نادي الزمالك، وشكوى من مرتضى منصور ضد سيد عبد الحفيظ، لجنة الانضباط أرجأت البت في الشكوتين كنوع من المؤامات، ولا تدار كرة القدم أبدًا بهذه الطريقة، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع، والنظر في جميع الشكاوى".



أتم هاني حتحوت بالحديث عن وجهة نظره في الأزمة، قائلًا:" لن أدلي برأيي الشخصي الآن، وسأنتظر أن يحسم اتحاد الكرة المسألة، وألا تكون هناك مواءمات، عندما تم إيقاف عاشور وكان بينها لقاءات قمة تم تنفيذ العقوبة، عندما يخطأ أي شخص يجب أن نعترف بهذا الخطأ، ولن تستوي الأمور دون تحقيق العدل بين جميع الأطراف، لا نفرق بين الألوان، سواء الأهلي ولاعبه محمود كهربا، والزمالك ولاعبيه شيكابالا وإمام عاشور".

