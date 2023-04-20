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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الأطول في رمضان.. تعرف على عدد ساعات الصيام اليوم.. الكرة الأرضية تشهد الآن ظاهرة نادرة يطلق عليها «كسوف الشمس الهجين»

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعرف على خريطة كسوف الشمس التي تحدث الآن في العالم
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل كسوف الشمس الهجين الذي تشهده الكرة الأرضية الآن، حيث بدأ الكسوف في منذ قليل في تمام الساعة 3.34 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة، بينما يبدأ دخول الكسوف بشكل كسوف شبه ظلي وفي الساعة 6.16 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة يكتمل الكسوف، حيث يغطي القمر الشمس تماماً.

الأطول في رمضان.. تعرف على عدد ساعات الصيام اليوم
انقضى شهر رمضان وها نحن نصل إلى آخر أيامه وفقا لما كشفت عنه الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وهو أن عدد أيام شهر رمضان يصل إلى 29 يوما، وأن اليوم هو آخر أيام شهر رمضان، وغدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

الكرة الأرضية تشهد الآن ظاهرة نادرة يطلق عليها "كسوف الشمس الهجين"
تشهد الكرة الأرضية خلال الدقائق القادمة أول كسوف للشمس لعام 2023، ويكون "كسوف الشمس الهجين"، ويتفق تؤقيت وسط الكسوف وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1444 هـ.

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن
بدأ سكان العالم في البحث عن مشاهدة كسوف الشمس مباشر الآن، حيث يغطي القمر الشمس تماما، يغطي قرص القمر حوالي 101.3% من كامل قرص الشمس عند ذروة الكسوف، وكسوف الشمس غير مشاهد في مصر، ويأتى تزامنا مع موعد ولاد هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي 1444هـ .

هل تصطدم المركبة الفضائية RHESSI بالأراضي المصرية.. البحوث الفلكية توضح
المركبة الفضائية RHESSI تابعة لوكالة ناسا كانت تحمل قمرا صناعيا يرصد التوهجات الشمسية وساعد العلماء على فهم اندفاعات الطاقة القوية للشمس، سوف يسقط على الأرض هذا خلال ساعات، بعد 21 عامًا تقريبًا من إطلاقه قضاها في الفضاء الخارجي.

هل اخترقت المركبة الفضائية RHESSI سماء كييف بأوكرانيا؟ البحوث الفلكية توضح
أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، توضيحا عاجلا بشأن المركبة الفضائية التابعة لـ ناسا RHESSI، والتي انتشرت عدد من الفيديوهات تشير إلى سقوطها داخل الأراضي الأوكرانية، وبالتحديد بمدينة كييف. 

وأظهرت الفيديوهات اختراق المركبة وسقوطها داخل العاصمة الأوكرانية.

 

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