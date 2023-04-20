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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

الارصاد السعودية
الارصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ،اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد الى أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك 
المناطق.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً على الجزء الشمالي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج 

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية السيول الخليج العربي الضباب هطول امطار

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