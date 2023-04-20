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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البيتي فور

طريقة عمل البيتي
طريقة عمل البيتي فور

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البيتي فور للعيد. 

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المقادير  لعمل البيتي فور


كوبين دقيق
رشة صغيرة ملح
كوب زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة
نصف كوب سكر ناعم باودر
بيضة كبيرة
ملعقة صغيرة فانيليا
3 ملاعق كبيرة بودرة الكاكاو السادة (غير محلى)
ملعقة كبيرة ماء الزهر
تزيين البيتي فور
شوكولاتة مذابة وتشكيلة مكسرات مبروشة ناعم وجوز هند ناعم ومربى مشمش او حسب الرغبة أو فارمسيه


طريقة التحضير 


سخني الفرن على درجة 180 مئوية، وجهزي الرف الأوسط في الفرن.جهزي صاج الخبز، لا تقومي بدهنه لأن البيتي فور يحتوي على ما يكفي من الدهون فلا يلتصق بالصاج إلا لو زادت مدة التسوية عن اللازم، يمكنك تبطين الصاج بورق الخبز.في وعاء الخلط ضعي الدقيق والملح.في وعاء آخر ضعي الزيدة والسكر واخفقي بالمضرب على سرعة متوسطة حتى تصبح الزبدة كريمية القوام.

أضيفي البيض والفانيليا واخلطي على سرعة متوسطة ثم أضيفي ماء الزهر. 

أضيفي خليط الدقيق والملح واستمري في الخفق حتى تتكون عجينة لينة.

ضعي نصف مقدار العجين في كيس الحلواني بعد تركيب قمع بالشكل المرغوب فيه.

 اضغطي كيس الحلواني فوق صاج الخبز للحصول على قطع بيتي فور بالشكل الذي ترغبين واتركي مسافة 2 سم بين كل قطعة وأخرى.

عجينة الشوكولاتة النصف الأخر المتبقي من العجينة يضاف عليه مقدار الكاكاو ويخلط جيداً، أصبحت لديك عجينة بيتي فور الشوكولاتة، شكليها بكيس الحلواني كما في الخطوة السابقة.يخبز البيتي فور لمدة 10 دقائق حتى تصبح الحواف ذهبية. 

لا تقومي بتحريك القطع من صاج الخبز وهي ساخنة وإلا ستتفتت، اتركيه ليبرد ثم ابدئي التزيين.للتزيينأذيبي شوكولاتة خام على حمام ماء ساخن، غمسي نصف قطعة البيتي فور في الشوكولاتة، ثم ضعيها على ورق فويل لتتصلب.

يمكنك بعد تغميس القطع في الشوكولاتة أن تعيدي تغميسها في جوز الهند الناعم أو المكسرات المبروشة ناعماً.يمكنك ايضاً تدفئة القليل من المربى على نار هادئة وتغميس قطعة البيتيفور في المربى ثم غمسها في المكسرات المبروشة أو جوز الهند او لصق قطعتي بيتي فور معا ثم إعادة تغميس القطعة في الشوكولاتة.

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