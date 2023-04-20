الأمين العام لـ الرابطة: الغرب يخطط لزعزعة استقرار كومنولث الدول المستقلة

قال الأمين العام لرابطة الدول المستقلة سيرجي ليبيديف، إن الغرب يخطط لاستفزازات لزعزعة استقرار الوضع في كومنولث الدول المستقلة ولا يحاول حتى إخفاء هذه الحقيقة.



وأشار ليبيديف -في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية نشرتها اليوم /الخميس/ إلى أن الكتلة ما بعد الاتحاد السوفيتي لديها معلومات، تشير إلى أن الغرب يقوم باستفزازات جديدة على أراضي دول رابطة الدول المستقلة، وقال "للأسف يوجد أدلة على ذلك، بالإضافة إلى أن هذه المحاولات لزعزعة استقرار الوضع في الكومنولث واضحة ولا يتم إخفاؤها".



وذكر الأمين العام للرابطة أن "الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تحدث مرارا عن هذه المحاولات والخطط، وعن التركيز الخطير لقوات مسلحة على حدود بيلاروسيا وعن مخططات المعارضة البيلاروسية التي كانت تتحدث عن الصعود للسلطة في مينسك، لكن الحديث الآن عن استيلاء مسلح محتمل على السلطة باستخدام تلك الكتائب التي تقاتل الآن في أوكرانيا".



وعلى الرغم من ذلك، شدد ليبيديف على أنه سيتم الحفاظ على رابطة الدول المستقلة وستعيش لعقود، وقال "أنا مقتنع بأنه سيتم الحفاظ على رابطة الدول المستقلة لسنوات".



وأضاف "هناك عدة أسباب لذلك، أولها أننا دول متجاورة، والجيران مقدر لهم التعاون الوثيق لأن حالة الحرب غير طبيعية في العلاقات بين الشعوب وكذلك بين الدول، بطبيعة الحال يفضل الجميع السلام وحسن الجوار"، موضحا أن علاقات السلام وحسن الجوار تسهل التنمية الاقتصادية التقدمية.



وأشار ليبيديف إلى أن السبب الثاني للحفاظ على الرابطة هو أنه لا يوجد أي رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير خارجية يدعو إلى حل الرابطة والانسحاب منها، وقال "على العكس من ذلك، فإن جميع المحادثات بأي شكل داخل الرابطة تهدف إلى الحفظ والتنمية وتعزيز الكفاءة".