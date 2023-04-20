صحف الإمارات| مقتل 85 يمنيا في حادث تدافع.. وإعفاء 426 مواطناً من قروض الإسكان بمناسبة العيد

تونس توسع حملة التوقيفات في صفوف “الإخوان”

مقتل 150 مدنياً بهجمات في الكونغو الديموقراطية

حمدان بن محمد يوجّه بإعفاء 426 مواطناً من سداد قروض إسكان بـ 146 مليون درهم

بينهم نساء وأطفال.. 85 قتيلاً بحادثة تدافع في صنعاء

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الخميس بعدة احداث عالمية ومحلية.

ونقلت صحيفة الوطن أن السلطات التونسية وسعت حملة توقيفاتها في صفوف حزب حركة النهضة “الإخوانية” منذ توقيف رئيسها راشد الغنوشي أول أمس.

وقال مصدر من الحزب، إن الأجهزة الأمنية أوقفت أمس الأربعاء مدير مكتب راشد الغنوشي أحمد المشرقي والقيادي يوسف النوري.

وتأتي التوقيفات بعد تصريحات للغنوشي من مقر “جبهة الخلاص الوطني” ، وحذر خلالها من أن إقصاء “الإسلام السياسي” أو اليسار أو أي مكون سياسي آخر، يمثل مشروع حرب أهلية.

واعتبرت السلطات تلك التصريحات تحريضية وقامت بغلق مقرات الحزب وحظرت اجتماعات داخلها.

وافادت نفس الصحيفة أن أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن أسفه لتواصل المجازر في إقليم إيتوري الواقع في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

و قُتل أكثر من 150 مدنيا منذ مطلع أبريل فيه ،وفي تقريره الفصلي الأخير الذي نُشر في أواخر مارس قدّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ 485 مدنياً قتلوا بين الأول من ديسمبر و 14 مارس في إيتوري، وهو إقليم تنشط فيها جماعات مسلّحة.

ويشهد الإقليم هجمات تشنّها “القوات الديموقراطية المتحالفة” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أنّ الأسبوعين الأوّلين من شهر أبريل شهدا “هجمات ضدّ المدنيين في 3 مناطق مختلفة.

وأفادت مصادر وسلطات محلية بوقوع “هجمات مسلّحة أسفرت عن نحو 150 قتيلاً”.

و أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى وقوع هجمات ضدّ بنى تحتية أساسية، استهدفت المركز الصحي في ريمبا الذي “نهبه مسلّحون في 12 أبريل”.

واعلنت صحيفة الإمارات اليوم أن وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغة قيمتها 146 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال حمدان بن حمد في تغريدة على «تويتر»: «وجهنا بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم. مستمرون في تنفيذ المبادرات وتوفير كل الدعم لتعزيز المستوى المعيشي لكل المواطنين في دبي».

وتأتي هذه الإعفاءات تزامناً مع عيد الفطر، وانطلاقاً من حرص القيادة الإماراتية على تلبية احتياجات المواطنين.

ونقلت صحيفة الخليج أن قتل 90 شخصا وأصيب أكثر من 300 في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكان مسؤول طبي حوثي قد أكد وقوع الحادثة، وقال "قُتل 79 شخصا وأصيب 110 بجروح". وأكد مسؤولان طبيان آخران حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء وفقا لمراسل فرانس برس.

ونقلت وكالة أنباء الحوثيين، عن أحد المسؤولين الحوثيين القول إن الحادثة وقعت "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع".

من جهته، أعلن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لدى الحوثيين مهدي المشاط "تشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة للتحقيق في حادثة التدافع"، حسبما نقلت "سبأ".