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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. إعفاء 426 مواطناً من سداد قروض إسكان بـ 146 مليون درهم

صدى البلد

وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغة قيمتها 146 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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وقال حمدان بن حمد في تغريدة على «تويتر»: «وجهنا بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم. مستمرون في تنفيذ المبادرات وتوفير كل الدعم لتعزيز المستوى المعيشي لكل المواطنين في دبي».

وتأتي هذه الإعفاءات تزامناً مع عيد الفطر، وانطلاقاً من حرص القيادة الإماراتية على تلبية احتياجات المواطنين.

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