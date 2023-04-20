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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سطو مسلح على محل لبيع الذهب قبل العيد.. ماذا حدث بحي الظاهرية الفلسطيني؟

سطو مسلح على محل
سطو مسلح على محل لبيع الذهب.. ماذا حدث بحي الظاهرية؟

تمكن فرع المباحث العامة بشرطة محافظة الخليل، اليوم، من القبض على أحد الأشخاص المشتبه فيهم بجريمة السطو المسلح الذي وقع على محل لبيع الذهب ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة انه وبتاريخ 10/4/2023 قام 4 أشخاص بعملية سطو مسلح على محل لبيع الذهب ببلدة الظاهرية وقاموا بإطلاق النار بإتجاه صاحب المحل مما تسبب بإصابته بعدد من الأعيرة النارية حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما باشرفرع المباحث العامة وبالتعاون مع مركز شرطة الظاهرية إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة.


وأضاف العقيد ارزيقات بأنه وخلال عملية جمع المعلومات والادلة المتعلقة بهذه الجريمة فقد تمكن فرع المباحث العامة من القبض على مشتبه فيه رئيسي في هذه الجريمة وتبين قيامه وبالإشتراك مع 3 أشخاص آخرين بالترصد لصاحب المحل وعند قيامه بفتح محله قاموا بإطلاق النار باتجاهه وسرقة ما يقارب 8 كجم من المصاغ الذهبي.

وأكد العقيد ارزيقات مواصلة الجهود من اجل القبض على الأشخاص الآخرين بهذه القضية.

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