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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تبادل السلع..القصير يبحث مع مسئولي غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سبل التعاون المشترك

صدى البلد

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعا مع طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة والوفد المرافق له .

وأكد القصير خلال اللقاء على أهمية أن تتوافق خطة عمل وزارة الزراعة مع جهود رجال الاعمال والمستثمرين المصريين .

كما استعرض الموضوعات ذات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الامريكية ودور القطاع الخاص في حل الموضوعات العالقة ومنها تبادل السلع الزراعية والانتهاء من الملفات الفنية لبعض السلع التي يرغب الجانبان التعاون فيها استنادا إلى ما تم الإتفاق عليه خلال لقاء القصير بوزير الزراعة الامريكي خلال قمة المناخ في شرم الشيخ نوفمبر الماضي ، كما تم الاتفاق على بحث قيام الجانب الامريكى بمساعدة الدول النامية ذات الاقتصاد الناشئ  فى دعم برامج الحماية من التغيرات المناخية والمشاركة فى صندوق الخسائر والازمات وذلك للدول المتضررة من الآثار السلبية للتغير المناخي .

وألقى "القصير" الضوء على المبادرات المختلفة المتعلقة بالمناخ مثل المبادرة الامريكية الاماراتية AIM FOR CLIMATE  ومبادرة FAST  التى تم اطلاقها بمؤتمر المناخ COP27  وفيما يتعلق بمجال استصلاح الاراضى تمت الاشارة الى التوسع فى الاراضى الجديدة لتفادي التفتت الحيازي فى الأراضي القديمة، علي أن يتم الاستصلاح مع الاخذ في الاعتبار جهود مصر فى توفير مياة للرى عن طريق انشاء محطات معالجة مياة الصرف الزراعى فى بحر البقر والمحسمة والحمام بمرسى مطروح. 

واستعرض وزير الزراعة كذلك الجهود والمشروعات الزراعية العملاقة التي تقوم بها مصر من أجل تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.

ومن جانبه أشاد طارق توفيق بجهود  الدولة في التوسع فى زيادة الرقعة الزراعية وخصوصا المناطق الصحراوية وانعكاسه على الزراعة فى مصر وادخال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصنطاعى فى تشخيص وفحص المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي. 

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد العطار  رئيس الحجر الزراعى المصري والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.

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