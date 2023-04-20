تسهيلات بالمطارات.. تخصيص 403 رحلات جوية لإعادة المعتمرين من الأراضي المقدسة

أعلنت مصر للطيران، أنه من المخطط أن تسير الشركة الوطنية ما يقرب من 305 رحلة جوية لنقل 74 ألف راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن خلال الفترة من 20 إبريل وحتى 2 مايو.

بالإضافة إلى رحلات شركة إير كايرو حيث، تخطط الشركة أن تنقل ما يقرب من 16200 راكب على متن 98 رحلة جوية من المدن السعودية إلى كل من مطاري القاهرة وسفنكس وباقي المطارات المصرية مثل برج العرب وسوهاج واسيوط وذلك خلال الفتره من 20 أبريل وحتى 2 مايو القادم .

يأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة.

وفي ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى.

وجه وزير الطيران بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مطارات الجمهورية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم بعد أداء مناسك العمرة، وتذليل كافة العقبات أمام جميع المسافرين، مؤكدا حرص وزارة الطيران المدنى على توفير أقصى سبل الراحة لذوى القدرات الخاصة وكبار السن، حيث تم توفير عدد كبير من الكراسي المتحركة وتخصيص فريق من موظفي العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر .

كما أثنى على الجهد المبذول والأداء الفعال الذي ظهر واضحا خلال موسم العمرة وسفر المعتمرين مشيدًا بانتظام وانسيابية حركة التشغيل والتنسيق الجيد مع كافة الجهات المعنية بمطار القاهرة ومطارات الجمهورية ومطاري جدة والمدينة للتواصل على مدار 24 ساعة ومتابعة المستجدات أولا بأول لمنع حدوث التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات السفر والوصول وتيسير إجراءات وصول المعتمرين بسهولة ويسر تام.