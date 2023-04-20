العيد الجمعة ولا السبت؟ السعودية تحسم الأمر ودار الإفتاء ترد

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن حسم الجدل فى موعد أول أيام عيد الفطر، حيث دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم، الخميس، كما تتحراه معظم الدول الإسلامية في ذلك اليوم.

وفي حين استقر لدى عامة الناس، بحسب التقاويم المتداولة منذ بداية الشهر، أن رمضان لم يتم عدته، وأن غرة شهر شوال ستوافق يوم الجمعة، فقد خرج مركز الفلك الدولي ليثير لغطًا حول ذلك، وأثار بيان، وقع عليه 25 عالمًا فلكيًّا من 13 دولة.

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