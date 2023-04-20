بروتوكول تعاون مشترك بين "التخطيط القومي" و"الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"

وقع معهد التخطيط القومي بروتوكول تعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

ويأتي البروتوكول في إطار حرص معهد التخطيط القومي على الانفتاح والتواصل مع كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها بصفة عامة والبحثية بصفة خاصة، بهدف تبادل المعرفة والخبرات معها، عن طريق الاستفادة مما يمتلكه المعهد من خبرات علمية ومهنية مثمرة تؤهله لعقد شراكات فعالة، ودعم الأوساط الأكاديمية داخل مصر وخارجها.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور أشرف العربي إلى أن مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هو مؤسسة بحثية عريقة، وتوقيع هذا البروتوكول معها يعد ركيزة للانطلاق نحو المزيد من مجالات التعاون المشترك على كافة الأصعدة البحثية والتدريبية والاستشارية بما يسهم في دعم صانعي القرار من خلال طرح الأفكار والتصورات والسياسات والبدائل المختلفة لتحقيق المصلحة الوطنية في تلك المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.



فيما اعرب الدكتور محمد فايز فرحات عن سعادته بالتعاون مع معهد التخطيط القومي الذي يعد واحداً من أهم المراكز البحثية الرصينة على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من مساحات العمل المشترك في مجالات القضايا الاستراتيجية والعلاقات الدولية، والاقتصادية، والسياسية، مؤكداً على أهمية توقيع هذا البرزتوكول في خدمة المصلحة الوطنية.



جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يقتضي إعداد البحوث والدراسات المشتركة، وتنفيذ البرامج التدريبية، فضلاً عن تقديم الاستشارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات التي تتفق مع الأجندة البحثية للمؤسستين، إضافة إلى تبادل المطبوعات والتقارير والدوريات.