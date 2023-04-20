احذر الغرامة.. قواعد حجز تذكرة القطار في عيد الفطر

يعد القطار من بين وسائل المواصلات التى يستخدمها المواطنون بشكل كبير للسفر، خاصة خلال الأعياد، والتي من بينها عيد الفطر المبارك.

غرامات ركوب القطار بدون تذكرة

وتعد إجازة عيد الفطر المبارك من بين الإجازات التي يزداد فيها السفر عبر القطار، وعليه قد يضطر البعض إلى ركوب القطار بدون تذكرة، الأمر الذي يعرضه لدفع غرامة.

وتتفاوت قيمة غرامة ركوب القطارات من غير تذكرة حسب نوع القطار، وهي كما يلي:

- غرامة ركوب القطارات دون تذكرة 30 جنيها للقطارات الإسباني.

- يتم سداد غرامة قدرها 30 جنيه كغرامة ركوب القطارات الفرنساوي المكيفة دون تذكرة.

- تبلغ قيمة غرامة ركوب قطارات vip حوالي 40 جنيها.

- يتم دفع 40 جنيها غرامة ركوب قطارات النوم بدون تذكرة.

- يتم سداد 50 جنيها كغرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة بدون تذكرة.

- يتم دفع 30 جنيها غرامة ركوب القطارات الثالثة المكيفة بدون تذكرة.

- يسدد المواطن 20 جنيها غرامة ركوب القطارات المحسنة بدون تذكرة.

- يتم سداد 20 جنيها تذكرة غرامة ركوب القطار “تحيا مصر” بدون تذكرة وسداد غرامة ركوب قطارات الضواحي بدون تذكرة 15 جنيها.

تفاصيل حجز تذكرة القطار لعيد الفطر

وتسعى الحكومة إلى التسهيل على المواطن خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تم الدفع بقطارات إضافية خلال عيد الفطر للوجه القبلي أو البحري، كما تسعى الحكومة إلى تقديم خدمة مميزة للمواطن من خلال تسهيل عملية حجز التذاكر، حيث يمكن للمواطن حجز تذكرة القطار أونلاين.

ووفرت هيئة السكك الحديد إمكانية حجز تذكرة القطارات ومواعيدها قبل عيد الفطر، وذلك تسهيلا على المواطنين خلال العيد.

ويمكن للمواطن الراغب فى حجز تذكرة القطار عبر الإنترنت القيام بعملية الحجز من يوم إلى 15 يوما عبر موقع الهيئة بخطي القاهرة الإسكندرية والقاهرة أسوان.

قواعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023

- يشترط الحجز قبل السفر بـ 24 ساعة.

- يشترط صرف 4 تذاكر فقط من الشباك المخصص لصرف التذاكر بموجب الرقم القومي للفرد.

- وقف حجز المجموعات خلال فترة العيد.