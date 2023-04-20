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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير مالية النمسا: التطبيق الفعال للعقوبات ضد روسيا في مصلحة أوروبا وأمريكا

وزير مالية النمسا
وزير مالية النمسا

أكد الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي أن التطبيق الفعال للعقوبات ضد روسيا يصب في مصلحة النمسا وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال برونر - في تصريحات له اليوم الخميس - إنه بحث مع مدير وزارة الخزانة الأمريكية بريان نيلسون سبل تشديد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا في ضوء الحرب ضد أوكرانيا. 

وأكد الوزير أن الحكومة الفيدرالية النمساوية تؤيد العقوبات الغربية على المعتدي وتؤيد كل قرار أوروبي بفرض عقوبات على روسيا بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا موضحا أنه تم تجميد أصول روسية مالية بقيمة ما يقرب من ملياري يورو في النمسا منذ بداية الحرب .

وأوضح برونر أن الشراكة الفعالة مع الدول الأخرى والمؤسسات الدولية ضرورية لتحقيق أقصى فعالية للعقوبات وقبل كل شيء لإعادة إعمار أوكرانيا وفي الوقت نفسه فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يتطلب الالتزام بالعقوبات وتحسينها. 

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